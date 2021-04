Eine individuelle Überwachung von Mitarbeitenden ist in der Schweiz verboten.

Im Homeoffice sind die Angestellten ausser Sichtweite ihrer Chefs und Chefinnen. Doch mit Überwachungstools am Computer lassen sich die Angestellten auch aus der Ferne kontrollieren. Ein französisches Unternehmen geht noch einen Schritt weiter. Dessen Überwachungssoftware für die Kamera merkt , ob jemand isst, sich vom Laptop entfernt oder ein zweites Gesicht vor dem Bildschirm erscheint.

Auch in der Schweiz sind Mitarbeitende im Homeoffice nicht völlig unbeobachtet. Zum Beispiel bei Novartis. Wie das Pharmaunternehmen gegenüber 20 Minuten bestätigt, hat es das Microsoft-Tool Workplace Analytics eingeführt. Das Tool verwendet gemäss einem Novartis-Sprecher nur anonymisierte Metadaten aus Outlook. «Es zeigt, inwiefern die Mitarbeitenden mit anderen Beteiligten zusammenarbeiten und sich auf individuelle Arbeiten konzentrieren», sagt ein Sprecher zu 20 Minuten.

Drei Prozent wollten das Tool nicht

Ist die Überwachung im Homeoffice legal?

Unia empfiehlt Vertrauen statt Kontrolle

In jedem Fall solle sich ein Unternehmen fragen, ob eine Überwachung wirklich etwas bringt oder einfach ein unangenehmes Arbeitsklima schafft. «Gerade in einer Zeit, in der wir auf Distanz bleiben müssen, ist es für ein Unternehmen umso wichtiger, im Zweifelsfall das persönliche Gespräch zu suchen, statt die Angestellten auch noch digital zu überwachen»», sagt Zimmermann.