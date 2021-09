1G-Regel : Dürfen in Österreich kommende Saison nur noch Geimpfte ins Aprés-Ski?

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz äussert sich zur nächsten Wintersaison und stellt dabei klar, dass eine «1G»-Regel bei Aprés-Ski für ihn denkbar ist.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat in einem deutschen Zeitungsinterview über die kommende Wintersaison gesprochen und dabei eine «1G»-Regel für Aprés-Ski in Aussicht gestellt. Gegenüber der Funke Mediengruppe machte Österreichs Regierungschef dabei klar, dass auch diese Saison für Skifahrer und Skifahrerinnen alles andere als normal sein wird.

Kurz erklärte auch, dass 70 Prozent der Über-Zwölfjährigen in Österreich und die überwiegende Masse der Touristinnen und Touristen, geimpft seien. Also beruhigt Kurz auch und sagt: «Insofern steht einem sicheren Urlaub in Österreich nichts im Wege.»

1G-Regel nur für Aprés-Ski

Das Problem liegt nämlich auf der Hand: Gerade in einigen alpinen Gemeinden in Tirol, Salzburg, Kärnten und Vorarlberg – also in jenen Bundesländern, die einen starken Winter-Tourismus haben – ist die Impfquote noch recht niedrig. Als einen der Gründe dafür nannte Bundeskanzler Kurz auch die Kampagne der FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs). Die rechtspopulistische Partei hatte unter anderem kürzlich ein Video, in dem vor der Corona-Impfung gewarnt wird, veröffentlicht. Laut «Vienna.at» zeigte ein Faktencheck, dass die Partei dabei auf mehrere Falschinformationen zurück griff.