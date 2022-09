Laver Cup: Dürfen Männer weinen? Tränen-Bilder von Federer und Nadal erhitzen Gemüter

Ja, es sind Sequenzen für die Ewigkeit. Unzählige Medien nehmen die emotionalen Szenen auf und auf Social Media werden die Fotos der weinenden Superstars tausendfach geteilt. Viele Fans verwenden die Bilder einfach dazu, um über das Karriereende von Federer zu sinnieren. Bei einem Teil entbrennt aber auch eine Riesen-Diskussion. In dieser geht es darum, ob Männer in der Öffentlichkeit weinen und ob sie Emotionen zeigen dürfen – und wenn ja, wie viele?

Heisse Diskussionen im Netz

Ein User meint beispielsweise auf Twitter: «Ich liebe Nadal und Federer, aber diese Bilder sind einfach schwul. Stellen Sie sich vor, Messi weint beim Rücktritt von CR7.» Den Tweet versieht er mit einem würgenden Smiley. Er ist nicht der Einzige, der die Innigkeit zwischen den beiden Legenden kritisiert. So sind andere der Meinung, dass sich Männer so nicht in der Öffentlichkeit zeigen sollten, das sei lediglich Frauen vorbehalten.

Und dann gibt es die Gegenseite. Die Gruppe, die genau dieses offene Zeigen von Emotionen abfeiert. Ein User meint: «Es sind zwei Legenden des Sports – wegen ihrer unfassbaren Erfolge auf dem Platz und besonders wegen ihrer Menschlichkeit.» Als er die beiden am Schluss heulen gesehen habe, hätte er auch angefangen zu weinen, so ein weiterer Twitter-User.

Experte lobt Emotionen

Warum es 2022 immer noch kritische Stimmen gibt über Männer, die offen weinen, erklärt sich Theunert mit traditionellen Männlichkeitsnormen wie dem Imperativ, als Mann Schwäche zeigen zu dürfen. Jene würden sich teilweise bis heute halten, «auch wenn immer klarer wird, wie zerstörerisch sie wirken», so der Chef von Männer.ch. «Wenn Federer und Nadal so offen mit diesen Vorgaben brechen, provozieren sie all jene, die noch in diesen alten Mythen feststecken – erst recht, weil die zwei nicht einfach als ‹unmännlich› abgewertet werden können», hält der Experte abschliessend fest.