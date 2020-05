Besuch im Kleinwalsertal

«Dürfen nicht leichtfertig werden», sagt maskenloser Kanzler Kurz

Der erste offizielle Besuch ausserhalb Wiens seit Beginn der Corona-Krise hat Österreichs Bundeskanzler heftige Kritik eingebracht. Jetzt droht Sebastian Kurz sogar eine Anzeige.

«In Wien strafen Sie Leute, die alleine im Park einen Klimmzug machen, die Wirte haben zu, wir tragen Masken und bleiben im Homeoffice. Und dann so ein Gedränge um Kurz?», ärgert man sich in Österreich nach dem Besuch des maskenlosen Kanzlers.

Der konservative Politiker war erstmals seit Ausbruch der Coronakrise ausserhalb von Wien zu Besuch. Er schaute im Kleinwalsertal (Vorarlberg) vorbei, dessen Bewohner während des Lockdowns komplett isoliert waren. Entsprechend gross war die Begeisterung über den Besuch aus der Hauptstadt. Viele Menschen drängten sich um Kanzler Kurz, sodass der Sicherheitsabstand von einem Meter vielfach nicht eingehalten wurde. So wie die meisten war Kurz zudem ohne Mundschutz unterwegs. Bei einer kurzen Ansprache sagte er gemäss heute. at: «Ich bitte euch alle, ein bisserl einen Abstand zu halten – so gut wie möglich.» Die Reaktion der Menge: Lacher.