Lauberhorn: So stehts um die Rennpiste in Wengen

Wenige Tage vor dem Start der Skirennen in Wengen haben die Lauberhorn-Verantwortlichen die Herausforderungen des Wetters zu bewältigen. Gemäss OK-Präsident Urs Näpflin ist die Piste in gutem Zustand.

Wengen : «Dürfen Piste nicht kaputt machen» – so stehts um die Lauberhorn-Rennen

Darum gehts Ab Freitag geht es am Lauberhorn los mit den Weltcuprennen.

Bereits am Dienstag stand das erste Abfahrtstraining auf dem Programm.

Lauberhorns OK-Präsident Urs Näpflin betont gegenüber 20 Minuten, dass die Fahrer die Piste loben.

Nachdem der fehlende Schnee die Verantwortlichen der Ski-Rennen am Chuenisbärgli in Adelboden vor grosse Herausforderungen gestellt hatte, gilt es bei den Lauberhornrennen in Wengen mit dem vielen Neuschnee (bis zu 30 Zentimeter), warmen Temperaturen und den vorhergesagten Niederschlägen umzugehen.

«Die Strecke ist einem sehr guten Zustand», erklärt Lauberhorns OK-Präsident Urs Näpflin am Dienstagnachmittag gegenüber 20 Minuten. Nach dem Schneefall in der Nacht auf Dienstag galt es für die 570 Helfenden schon um vier Uhr morgens den vielen Neuschnee wieder von der Piste zu räumen.

Fahrer loben Piste

«Zum Teil war die Piste noch etwas unruhig, aber die Fahrer haben sie gelobt», meint Näpflin und betont die Wichtigkeit, dass das erste Abfahrtstraining am Dienstagmittag planmässig durchgeführt werden konnte. Gemäss den FIS-Reglementen muss nämlich vor jeder Abfahrt mindestens ein Training stattfinden.

Nun gelte es von Tag zu Tag weiterzuschauen, betont der Wengener OK-Präsident. Fand am Dienstag das Training noch in verkürzter Form vom Super-G-Start hinter dem Hundschopf aus statt, versuche man nun am Mittwoch von ganz oben zu starten. «Wir müssen auch schauen, dass wir die Strecke nicht kaputt machen», erläutert Näpflin. Deswegen sei es auch möglich, die weiteren Trainings nur im oberen Teil zu absolvieren.

Verkürztes Rennen als Option

Die Gefahr, dass der Klassiker im Berner Oberland trotz des grossen Efforts aller Beteiligten doch noch abgesagt werden muss, ist auch dem OK-Präsidenten bewusst. «Das Risiko hat man immer. Bei diesen Wetterprognosen muss man mit allem rechnen», schildert Näpflin und hält fest, dass man die Gesundheit der Fahrer nicht aufs Spiel setzen wolle.

Rogentin schnellster im Training

In Wengen ist man mit verschiedenen Szenarien vor den Unwägbarkeiten des Wetters gewappnet. Man habe verschiedene Startpunkte für das Rennen vorbereitet, sofern es zu riskant sei, auf der gesamten Strecke zu fahren. «Wir probieren alle Möglichkeiten auszuloten», so Näpflin. Ob ein Rennen stattfinden könne, werde jeweils am Morgen nach der Streckenbesichtigung der Jury und Konsultation des Wetterberichts entschieden.

Möglich sei es auch, beispielsweise die Renntage des Slaloms (am Sonntag angesetzt) mit der Abfahrt (Samstag) abzutauschen oder den Start der Rennen um einige Stunden nach hinten zu schieben, sofern dies die Wetterlage erfordere, sagt der Lauberhorn-Chef.

