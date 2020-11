Ist der Start der kommenden Tennis-Saison unsicher? Wegen Covid-19? So sollen sich die Veranstalter der australischen Vorbereitungsturniere mit «neuen Herausforderungen» konfrontiert sehen.

Dies teilte die Spielerorganisation ATP den Profis in einem Schreiben mit, das Lukas Lacko, 193. der Weltrangliste, bei Twitter veröffentlichte. Und weiter: «Nach Diskussionen mit Tennis Australia in den letzten 24 Stunden haben wir erfahren, dass neue Probleme aufgetaucht sind, was die Daten der Anreise betrifft.» Lacko ergänzte zudem, dass es neue Gerüchte gäbe, die besagten, dass «die Spieler im Dezember gar nicht nach Australien einreisen dürfen».