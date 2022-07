Dürfen sich One-Direction-Fans auf eine Reunion freuen?

Louis Tomlinson feuert in einem Interview mit einem australischen Nachrichtensender Gerüchte an, dass die Boyband wieder zusammenfindet – und damit ist er nicht der Einzige.

Darum gehts

Für viele «Directioners» brach 2015 eine Welt zusammen, als sich die britische Boyband One Direction trennte. Nun gibt es für die Fans aber wieder Hoffnung, dass Harry Styles (28), Liam Payne (28), Niall Horan (28), Zayn Malik (29) und Louis Tomlinson (30) erneut zueinanderfinden.

Diese Gerüchteküche heizt jetzt nämlich eines der Mitglieder höchst persönlich an. Louis Tomlinson tourt gerade in Australien und sprach im Interview mit dem Nachrichten-Sender Sunrise über ein mögliches Comeback der Band: «Ich wäre ziemlich enttäuscht, wenn es keine Reunion gäbe», so der 30-Jährige. Und das, obwohl der «Two of us»-Interpret und seine Ex-Kollegen auch als Solo-Künstler mehr als erfolgreich sind: «Es ist schön, sehen zu können, dass jeder musikalisch auf seine eigene individuelle Reise gegangen ist und diese Identität irgendwie geschaffen hat», so Tomlinson.

Auf die Frage, wann genau es zu einer Reunion kommen wird, weiss aber auch der Musiker keine Antwort: «Ich habe keine Ahnung, aber ich wäre wirklich, wirklich überrascht, wenn wir es eines Tages nicht wieder zusammen kommen. Es wäre eine Verschwendung.»

«Den Gedanken an eine Reunion finde ich wirklich schön»

Louis ist jedoch nicht der Einzige, der an eine Wiedervereinigung von One Direction glaubt. Schon im Jahr 2017 sprach Niall Horan mit der britischen Zeitung «The Sun» über eine Reunion: «Wir haben bisher noch nicht darüber gesprochen, aber ich glaube die Fans würden es lieben und es wäre grossartig», so der 28-Jährige damals.

Dieser Meinung ist auch Harry Styles, denn der Popstar sprach Mitte Juni dieses Jahres im Podcast «The Spout» ebenfalls über ein Comeback. «Den Gedanken an eine Reunion finde ich wirklich schön», meinte der 28-Jährige und fügte an: «Wir haben alle zusammen etwas wirklich Besonderes durchgemacht und da steckt viel Liebe drin. Also ja, ich denke, wenn es einen Moment gibt, in dem wir es richtig machen können, wäre es grossartig.»