Singen bleibt nur im Kreis der Familie und an Schulen erlaubt. Das sind die neuen Corona-Regeln. Der Bundesrat hat sich am Freitag mit der Corona-Lage befasst.

Was ändert sich genau für Wintersportler?Nicht allzu viel. Auf eine allgemeine Kapazitätsbeschränkung im Skigebiet wird verzichtet. In allen geschlossenen Transportmitteln, also Zügen, Gondeln und Seilbahnen, dürfen aber nur zwei Drittel der Plätze besetzt werden. Das gilt für Sitzplätze und Stehplätze. Wer ansteht, muss Maske tragen und den Abstand einhalten. Eine Maskenpflicht gilt auch auf allen Bahnen, auf Ski- und Sesselliften. Restaurants im Skigebiet können geöffnet bleiben. Die Gäste dürfen nur ins Restaurant gelassen werden, wenn für sie ein Tisch frei ist. Die Maskentragpflicht gilt auch in belebten Fussgängerbereichen von Wintersportorten. Und die Skigebiete brauchen für den Betrieb neu eine Bewilligung des Kantons.

Welche neuen Vorgaben gelten für Restaurants? In Restaurants ist die Erhebung der Kontaktdaten künftig national obligatorisch. Dies, um das Contact-Tracing zu vereinfachen. Die Erhebung der Kontaktdaten ist eine zusätzliche Vorgabe und enthebt nicht von der Pflicht, zwischen den Gästegruppen entweder den Abstand zu garantieren oder Abschrankungen vorzusehen. Wie bisher dürfen maximal vier Personen an einem Tisch sitzen, und es darf nur konsumieren, wer sitzt.

Die Restaurants müssen heute spätestens um 23 Uhr schliessen, in gewissen Kantonen früher. Gilt das auch für Silvester? In der Silvesternacht soll die Sperrstunde von 23 Uhr auf 1 Uhr verlegt werden. In der Silvesternacht ist es wenig realistisch, dass die Restaurantgäste nach Schliessung des Restaurants um 23 Uhr nach Hause gehen. Um das Risiko von ungeordneten Treffen im privaten Umfeld zu reduzieren, soll deshalb die Sperrstunde verlängert werden. Die Kantone können aber strengere Vorgaben erlassen.

Werden auch für private Treffen strengere Vorgaben gemacht?Nein, die Obergrenze von 10 Personen wird beibehalten. Der Bundesrat empfiehlt jedoch, Treffen im Privaten und in Restaurants auf zwei Haushalte zu beschränken und damit die Anzahl der Kontakte so gering wie möglich zu halten. Zudem sind die Empfehlungen des BAG zu den Festtagen zu beachten. Weihnachtsfeiern sollen möglichst im kleinen familiären Kreis stattfinden, auf Betriebsweihnachtsfeiern sollte verzichtet werden.

Dürfen wir an Weihnachten musizieren und zusammen singen? Im Familienkreis oder im Gesangsunterricht an obligatorischen Schulen ist Singen erlaubt. Ausserhalb des Familienkreises und der obligatorischen Schule ist das Singen verboten, sowohl im Freien als auch in Innenräumen. Das gilt nicht nur für Chöre, sondern auch für das gemeinsame Singen in Gottesdiensten und bei gewissen Silvesterbräuchen, an denen gesungen wird. Ausnahmen gelten für professionelle Chöre und Sängerinnen und Sänger.

Der Bundesrat appelliert an die Firmen, Homeoffice zu ermöglichen. Habe ich neu das Recht auf Homeoffice? Es bleibt Aufgabe des Arbeitgebers, zu entscheiden, in welchen Fällen das Homeoffice zur Anwendung kommen soll. Ein genereller Anspruch besteht nicht. Im Streitfall müsste ein Gericht die Frage entscheiden. Eine Verpflichtung zum Homeoffice kann der Arbeitgeber in der aktuellen Situation gestützt auf sein Weisungsrecht aussprechen, aber nur in Fällen, in denen die Arbeit im Homeoffice für den betroffenen Arbeitnehmer im Einzelfall zumutbar ist. Die individuelle Situation muss berücksichtigt werden.

Warum hat der Bundesrat auf die Zwei-Haushalte-Regel, die Homeoffice-Pflicht oder Kapazitätsbeschränkungen für Skigebiete verzichtet?Im Vorfeld gab es im Inland massiven Widerstand gegen diese Massnahmen – aus dem Parlament und vonseiten der Wirtschaft. Wie Bundesrat Alain Berset sagte, hat der Bundesrat diese Kritik berücksichtigt. Gleichzeitig forderte er aber die Kantone mit steigenden Fallzahlen auf, rasch weitere Massnahmen zu ergreifen. Passiert das nicht, will der Bundesrat kommende Woche nachschärfen.