Die Corona-Schnelltests, die seit kurzem auf dem Markt sind, sollen in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. So etwa in der Luftfahrt, wie es die deutsche Lufthansa nun vormacht: Ab Donnerstag sollen gemäss der «Welt» auf der Strecke München–Hamburg–München bei zwei Flügen täglich nur noch Passagiere an Bord gelassen werden, die einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen können.