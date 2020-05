Grenze zu Österreich, Deutschland und Frankreich bald wieder offen

Kommentarfunktion geschlossen

Julia 12.05.2020, 19:03

Ich freue mich ebenfalls auf die Grenzöffnung. 50% meiner Familien und Freunde wohnen in Deutschland. An die Kritiker vom Einkaufstourismus: Es ist halt nun mal so, dass die Grenzregionen in Deutschland auch von Kunden aus der Schweiz leben, dafür lebt unser Tourismus und viele Exportfirmen auch ganz gut von Kunden resp. Gästen aus Deutschland. Ist ein Geben und Nehmen, wie es eigentlich unter Nachbarn sein sollte.