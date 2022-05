Calvin Thürkauf: «Dürfen wir nicht mehr machen» – Doppeltorschütze mahnt nach WM-Auftakt

Der Zuger sagt aber auch, dass sich die Nati gegen Dänemark am Sonntag steigern muss.

Nervös war Thürkauf vor seiner WM-Premiere nicht. Er kennt sich mit Partien auf der grossen Bühne bereits aus, absolvierte für die Columbus Blue Jackets einige wenige NHL-Spiele und durfte für die Nati an den Olympischen Spielen in Peking antreten. Vor der Partie gegen Dänemark am Sonntag (ab 19.20 Uhr live bei uns im Ticker) ist ihm und seinen Mitspielern bewusst, dass sie sich vor allem defensiv steigern müssen.