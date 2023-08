Türkei: Wegen Hitze – leere Stauseen sorgen für Wassermangel

Während die Schweiz aktuell im Unwetter-Chaos versinkt, wird im Westen der Türkei das Wasser knapp. Denn das Land ächzt unter einer extremen Hitzewelle , die Stauseen und andere Wasserreservoire austrocknen lässt. Betroffen ist auch Istanbul . Besonders krass lässt sich das momentan am Alibeyköy-Stausee nicht unweit der Millionenmetropole erkennen. So ist beispielsweise das Güzelce-Aquädukt komplett frei von Wasser, Schafe laufen zwischen den Bögen hindurch. Und auch beim Mağlova Kemeri-Aquädukt, das zum gleichen Stausee gehört, ist nicht mehr viel Wasser vorhanden.

Laut «Bild» liegt die Füllrate des Sees aktuell bei gerade mal 14 Prozent. Und auch die restlichen neun Stauseen, die für die Wasserversorgung Istanbuls existentiell sind, kommen in Summe auf 31 Prozent. In diesem Jahr ist die Menge des verfügbaren Wassers im Vergleich zu den Vorjahren auf einem dramatisch niedrigen Niveau: Lag sie 2022 noch bei 518 Kubikmeter, liegt sie nun bei gerade mal 271 Kubikmetern – hat sich also fast halbiert. Die Istanbuler Verwaltung will nun «Wassermanagement-Strategien» entwickeln, um einem möglichen Wassermangel vorzubeugen.