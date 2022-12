Gymilehrer boykottiert Dürrenmatts «Physiker» und erntet Shitstorm

Das sagen die Lehrerverbände

Daniel Kachel, Präsident des Zürcher Sekundarlehrverbands, hält Wampflers Vorgehen gar für kontraproduktiv. «Man kann solche Wörter nicht aus der Welt schaffen. Mit Tabuisieren bekommen sie einen noch grösseren Reiz, gerade für Jugendliche im pubertären Alter.» Wegschauen heisse auch, einen Teil der Geschichte zu streichen. «Das kann und soll man aber nicht.» Auch die persönliche Betroffenheit müsse thematisiert werden, sagt Kachel. «Wenn ein dunkelhäutiger Schüler in meiner Klasse ist, beziehe ich ihn mit ein und frage, was er dazu meint und wie das für ihn ist.»

Betroffene machen in Gesprächen und im Unterricht immer wieder auf Rassismus aufmerksam. Das lief auch hier so.

Das sagt der Sprach- und Literaturwissenschaftler

Caspar Battegay ist Privatdozent für Literaturwissenschaft an der Universität Basel. Er finde es erstaunlich, dass an Gymnasien offenbar immer noch so oft Dürrenmatts «Die Physiker» gelesen werde. Es gäbe so viele andere Texte von Dürrenmatt und der modernen Schweizer Literatur, die ebenfalls literarisch bedeutsam und für Jugendliche eventuell auch viel lohnenswerter seien. Insofern hält Battegay «Die Physiker» im Gymi-Unterricht für verzichtbar. Er sei jedoch strikt gegen das Umschreiben von literarischen Texten. Die Verwendung des N-Worts in «Die Physiker» sei zwar nicht absichtlich rassistisch, aber zweifellos rassistisch, sagt Battegay. Der Begriff sei schon in den Fünfziger- und Sechzigerjahren herabsetzend gewesen.