Bis zu 50 Grad heiss : Dürreperiode im Iran führt zur Protesten und Todesopfern

Über 50 Grad und das Trinkwasser wird knapp: Die Bevölkerung der Provinz Khuzestan fühlt sich von der Regierung vernachlässigt und ihres Wassers beraubt.

Der Südwesten Irans leidet derzeit an einer der schlimmsten Dürreperioden der letzten 50 Jahre. Landwirte in der Provinz Khuzestan bangen um ihre Ernte, selbst Trinkwasser ist knapp. Die anhaltende Wasserknappheit, aber auch wiederkehrende Stromausfälle, bringen die Bevölkerung dazu, auf die Strasse zu gehen und zu protestieren. Die Auseinandersetzungen forderten am Samstag ein Todesopfer und gipfelten zwischenzeitlich am Mittwoch in der Tötung eines Beamten. «Randalierer» hätten von einem Hausdach in der Stadt Mahschar aus das Feuer auf Polizisten eröffnet, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch unter Berufung auf die örtlichen Behörden.