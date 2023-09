Wohnungsmarkt: Mieterhöhung von 15 Prozent bis 2026 möglich

Roman und seine beiden WG-Kollegen bezahlten vor fast 2,5 Jahren 3900 Franken für diese Wohnung an der Europaallee in Zürich.

Aufgrund verschiedener Faktoren könnten die Mietkosten in drei Jahren um 15 Prozent höher sein.

Der hypothekarische Referenzzinssatz, der als Massstab für die Mieten gilt, ist im Juni von 1,25 auf 1,5 Prozent gestiegen. Das Bundesamt für Wohnungswesen hat ihn am Freitag, dem Stichtag 1. September, aber nicht weiter angehoben. Damit sollten sich die meisten Bestandesmieten nicht weiter verteuern – zumindest vorerst. Martin Tschirren, Chef des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO), sagt in einem Interview mit dem «Blick»: «Die nächste Erhöhung ist im Winter zu erwarten – entweder schon diesen Dezember oder dann im März.»

Der 52-Jährige geht aber noch weiter. «Es ist durchaus möglich, dass es in den kommenden ein, zwei Jahren noch eine dritte Erhöhung geben wird.» Sobald der Referenzzinssatz um einen Viertelprozentpunkt ansteigt, kann der Vermieter die Miete um drei Prozent erhöhen. Hinzukommen könnten auch 40 Prozent der Teuerung und allgemeine Kostensteigerungen. Tschirren geht deshalb davon aus, dass die Mieten bis 2026 um gesamthaft 15 Prozent ansteigen könnten.

Was sind die Herausforderungen?

Tschirren sieht einige Faktoren in der Wohnbaupolitik als massgebend für immer höhere Mieten und immer weniger Wohnungen an. «Da sind die steigenden Zinsen, der Rückgang der Bautätigkeit sowie die höheren Preise für Energie und Baumaterialien wegen des Ukraine-Kriegs», sagt er gegenüber dem «Blick». Die Schweizer Wirtschaftslage sei zudem stabil, was dazu führe, dass die Nachfrage nach Wohnraum unverändert hoch bleibt.