Düsterer Herbst-Trend: Ballerinas kommen jetzt im Gothic Look daher

Was ist das Gegenteil vom rosafarbenen Ballett-Look, der gerade trendet? Wohl jener der Gothic Ballerina. Sarah Jessica Parker, Rihanna und Co. tragen den düsteren Look bereits.

Von Satinröcken bis hin zu pastellfarbenen Bodys und hellrosa Strumpfhosen – die Ästhetik des Balletcores setzt vor allem auf zarte Töne. Doch der Trend macht eine Kehrtwende, zumindest wenn es nach einigen It-Girls und Prominenten geht. Denn statt in Zartrosa tänzeln Stars wie Rihanna jetzt in Schwarz à la Black Swan durch die Strassen.

Den Trend nennt man Gothic Ballerina – und genau diese liess Rihanna (oben) heraus, als sie ein schwarzes Tüll-Top für ein Date mit A$AP Rocky in New York City trug. Das Oberteil war so gestylt, dass es aussah, als würde die Sängerin ein Tutu tragen.

Dunkles Balletcore

Dazu kombinierte sie Leggings, die ebenfalls an den Balletcore-Trend erinnern. Der Name deutet es bereits an: Balletcore ist ein Modetrend, bei dem sich alles um Kleidungsstücke dreht, die auch eine Ballerina tragen könnte.

Sarah Jessica Parker trägt den Look der Gothic Ballerina. IMAGO/ZUMA Wire

Beim Trend rund um die Goth Ballerina verhält es sich im Prinzip genauso – nur eben, dass alles in Schwarz kommt. So macht es auch Sarah Jessica Parker, die zuletzt ein schwarzes Tutukleid über den Roten Teppich führte. Dazu trug sie eine übergrosse Schleife im Haar, ebenfalls in Schwarz.

Auch K-Pop-Star im Goth-Ballerina-Fieber

Und noch eine macht vor, wie der Gothic-Ballerina-Look geht: Jennie Kim von der K-Pop-Band Blackpink. Auf Instagram postete sie bereits im Sommer eine Bilderreihe von sich im dunklen Ballerina-Ensemble. Sie posiert im ausgestellten schwarzen Minikleid, dazu trägt sie schwarze Stulpen. Die schwarze Schleife im Haar macht das Goth-Ballerina-Outfit komplett.

Jennie von Blankpink setzt sich als düstere Ballerina in Szene. Instagram/jennierubyjane Passend zum dunklen Balletcore-Look trägt sie eine Schleife im Haar. Instagram/jennierubyjane jennierubyjane jennierubyjane Auch in das Kleid sind Schleifen integriert. Instagram/jennierubyjane

So stylst du dich wie eine Gothic Ballerina

Die Looks lassen sich recht einfach nachstylen. Dazu musst du nur Balletcore im Hinterkopf haben und alles in Schwarz umdenken. Deine Stulpen, Ballerinas, dein Chiffonkleid oder die Schleifen im Look sollten unbedingt mindestens in einem dunklen Farbton daherkommen, Pastell ist tabu.

Um das Ganze alltagstauglich zu machen, kannst du klein anfangen. So kannst du zum Beispiel einfach mal ausprobieren, dunkle Stulpen zu deinen Ballerinas und Leggings zu kombinieren.

Wenn du zur Goth Ballerina werden willst, findest du hier die Pieces dazu:

Kurzer Ballerina-Rock zum Binden: Rock Irena von Weekday, Fr. 36,90 bei About You Mit diesem Stulpenset geht beides: Multipack 2er - Strick-Stulpen, Fr. 9,95 von C&A C&A Für eine Ballettstunde oder den Alltagslook: Body NT Chasmere Sensation, Fr. 79,90 von Beldona Beldona