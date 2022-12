Welche Kerzenaromen helfen

Wir sind von Düften umringt. Machen sie sich bemerkbar, versetzen sie uns mit Karacho in eine Erinnerung. Trifft Regen auf warmen Teer, riechen wir laue Sommernächte. Schälen wir die erste Mandarine im Jahr, liegt Weihnachten keine zwei Sekunden später in der Luft. Mit zufälligen Duftbegegnungen verhält es sich wie mit zufälligen Konversationen: Sind sie gut, möchte man darin verweilen.



Was bei Konversationen meist vom Gesprächsstoff abhängt, lässt sich fürs Dufterlebnis über eine kleine Internetrecherche ausdehnen – viele Düfte gibts nämlich in unzähligen Varianten zu kaufen. Passend zur Saison, zum Beispiel als Kerzen. Überall ziehen Dochte gerade Flammen durch das Wachs. Nicht nur ihres warmen Ambientes wegen. Sondern auch: ihrer Duftwirkung. Duftwirkung? Ja, Düfte beeinflussen unsere Stimmung. Hier ein kleiner Überblick: