N-Wort benutzt : «Dulden keinen Rassismus» – Red Bull kündigt Ersatzpilot Juri Vips

Red-Bull-Nachwuchsfahrer Juri Vips ist seinen Job beim Rennstall los. Das, weil sich der 21-jährige Este rassistisch geäussert hatte.

Zusammen mit Teamkollegen Liam Lawson hatte Vips ein Duell im Videospiel «Call of Duty» gestreamt.

Nach einer angeblich rassistischen Entgleisung hat das Formel-1-Team Red Bull seinem Ersatzpiloten Juri Vips gekündigt. Der Rennstall teilte am Dienstag nach einer Untersuchung des Vorfalls mit, dass der Vertrag beendet worden sei. «Das Team duldet in keiner Form Rassismus», hiess es in einem Tweet des Arbeitgebers von Weltmeister Max Verstappen.