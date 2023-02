Putin-Rede: Abgeordneter trägt Nudeln an den Ohren

In Russland gibt es das Sprichwort «Nudeln auf die Ohren hängen», was so viel bedeutet wie «jemanden belügen».

In den sozialen Medien kursiert ein Video, das den Abgeordneten mit Spaghetti an den Ohren zeigt. Es ist eine Anspielung auf ein Sprichwort, das jemanden der Lüge bezichtigt.

Fast zwei Stunden dauerte die Rede von Wladimir Putin zur Lage der Nation am Dienstag. Das Grossereignis konnten Menschen weltweit online verfolgen. So tat dies auch der Vizechef der Regionalduma Samara, Mikhail Abdalkin. Über die sozialen Medien verbreitete sich anschliessend ein Bild aus seinem Büro. Darauf zu sehen ist, wie er im Büro vor dem Computer sitzt und die Rede verfolgt. Etwas an seinen Ohren fällt auf: Er trägt darüber Spaghetti.

Auf einem von Nexta veröffentlichten Video fragt jemand in den Kommentaren: «Was hat das zu bedeuten?», während ein anderer kommentiert: «Ich bin mir nicht sicher, ob dies die sicherste Art der Kritik ist…». In Russland haben die Nudeln über den Ohren tatsächlich eine Bedeutung. Laut der Webseite «Kulturportal Russland» gibt es das Sprichwort «Nudeln auf die Ohren hängen», was so viel bedeutet wie «jemanden belügen». Er versuchte also Wladimir Putin «versteckt» als Lügner zu bezeichnen.