GP von Grossbritannien: Die Formel-1-Angst vor Klimaaktivisten in Silverstone

1 / 8 Beim Grossen Preis von Grossbritannien erwartet man dieses Wochenende erneut Aktionen von der Klimaaktivisten-Gruppe «Just Stop Oil». REUTERS Diese hat Ende Juni in London bereits ein Cricket-Spiel gestört. Getty Images Und auch beim Tennisturnier in Wimbledon kam es unter der Woche zu Unterbrechungen aufgrund von Aktivisten. Getty Images

Rund 450’000 Formel-1-Fans werden dieses Wochenende im englischen Silverstone erwartet. An der grossen Motorsport-Party beim Grand Prix von Grossbritannien geht aber auch die Angst um vor Klimaaktivisten. Es wird von einer hohen Gefahr im Fahrerlager ausgegangen. Vor einem Jahr stürmten Demonstranten die Rennstrecke während der ersten Runde. Da Alfa-Sauber-Pilot Zhou kurz nach dem Start einen schweren Unfall hatte, war das Rennen zu diesem Zeitpunkt bereits unterbrochen.

In England schlugen die Klimaaktivisten der Gruppierung «Just Stop Oil» in den letzten Tagen gleich mehrmals zu bei Sportevents und störten Tennispartien in Wimbledon sowie ein Cricket-Spiel zwischen England und Australien in London. Damit die Demonstranten dieses Jahr nicht auch das Formel-1-Rennen stören, während die Fahrer mit über 200 km/h über unterwegs sind, sind hundert zusätzliche Streckenposten für dieses Wochenende aufgeboten. Zudem wird erstmals Gesichtserkennung von der Polizei auf dem Gelände des Formel-1-Rennens eingesetzt. Live-Kameras scannen die Gesichter der Besucherinnen sowie Besucher und vergleichen sie mit einer Datenbank der Polizei.

Hamilton: «Ich unterstütze friedliche Proteste»

Auch die Formel-1-Stars selber äussern sich zu möglichen Aktionen der Klimaaktivisten. McLaren-Pilot Lando Norris sagt deutlich: «Jeder hat das Recht zu protestieren, aber es gibt gute und schlechte Wege, dies zu tun.» Es sei dumm, sein Leben durch herumfahrende Autos in Gefahr zu bringen, so der 23-jährige Brite. Zudem sei es auch sehr egoistisch: «Wenn man bedenkt, welche Folgen es für die Person hat, die das Auto fährt, sollte etwas passieren», so Norris. Ähnlich sieht es Lewis Hamilton: «Ich unterstütze friedliche Proteste.» Aber: «Wir wollen nicht, dass sie sich gefährden und wir wollen nicht, dass irgendjemand anderes gefährdet wird.»

Beim Schweizer Rennstall Alfa-Sauber heisst es auf Anfrage von 20 Minuten: «Wir als Team unterstützen Initiativen, die darauf abzielen, das Bewusstsein für Nachhaltigkeitsfragen zu schärfen, aber das ist nicht der richtige Weg, um Veränderungen zu fördern.»

«Auf einem Snookertisch bringen sie sich nicht in Lebensgefahr»

Deutliche Worte findet ausserdem der Geschäftsführer der Rennstrecke in Silverstone, Stuart Pringle. «Bringen Sie Ihr Leben nicht in Gefahr. Dies ist nicht der richtige Ort, um sich auf den Boden zu setzen. Es ist absoluter Wahnsinn, wenn jemand auf eine lebende Rennstrecke klettert.» Pringle vergleicht eine Aktion auf der Rennstrecke zudem mit anderen bisherigen Aktionen: «Sie bringen sich nicht in Lebensgefahr, wenn Sie sich auf einen Snookertisch setzen oder bei einer Blumenausstellung protestieren.»

Die Gruppierung «Just Stop Oil» reagierte auf Twitter auch schon bereits auf die verschiedenen Warnungen von den Verantwortlichen und den Formel-1-Stars: «Ihr braucht keine Gesichtserkennung. Ihr benötigt keine 100 zusätzlichen Marshalls. Ihr müsst nur von unserer Regierung verlangen, dass sie die Förderung neuer Öl- und Gasvorkommen einstellt, und ihr eure Sponsoren für fossile Brennstoffe fallen lassen. Ganz einfach.»