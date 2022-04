Raiffeisen-Prozess: «Dummheit ist nicht strafbar»

Pierin Vincenz wurde am Mittwoch erstinstanzlich zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis sowie zur Zahlung hoher Geldsummen verurteilt. Sein Anwalt kündigte Berufung an.

Bei aller Nachsicht – so weltfern ist kein Verwaltungsrat, auch kein Professor, dass er einen Spesenbeleg von einem Lokal namens «Red Lips» in Zürich nicht einordnen kann oder zumindest nachfragt. Er musste wissen, dass der Besuch in so einem Lokal nichts mit den Interessen der Bank zu tun hat. Spesen genehmigen bedeutet immer auch, sie kritisch zu hinterfragen.