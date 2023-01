Dump Dinner: Bei diesem Trend wird direkt vom Tisch gegessen

Am Kochen nervt dich vor allem das Abwaschen von Geschirr? Oder du hast ein kleines Kind, das sein Essen regelmässig auf Tisch und Fussboden verteilt? Dann ist der Foodtrend Dump Dinner vielleicht was für dich: Hier wird das Essen statt auf Teller direkt auf der Tischplatte serviert – maximal auf einer schützenden Folie.

Praktisch, wenn man in einer grösseren Gruppe isst und das Abendessen gesellig und spielerisch gestalten will. Oder wenn man einfach nicht über genug Teller oder eine Geschirrspülmaschine verfügt – in Ferienhäusern oft der Fall. Optisch allerdings Geschmackssache.