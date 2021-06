Dumper-Fahrer wird in Klosters GR eingeklemmt und tödlich verletzt.

Klosters GR, 30.06.2021 : In der Nacht auf Mittwoch ist in Klosters ein Dumper neben die Strasse geraten und gekippt. Der Fahrzeuglenker wurde eingeklemmt und tödlich verletzt. Der 33-jährige Arbeiter transportierte auf einer Nachtbaustelle in Klosters mit einem Dumper Schottermaterial. Nach Mitternacht kam das Fahrzeug gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden beim Retourfahren links neben die schmale Strasse und kippte an einen Baum. Der Fahrzeuglenker wurde dabei zwischen Baum und Maschine eingeklemmt. Der Maschinist verstarb noch an der Unfallstelle.