Dumpfes Klopfen treibt Nachbarschaft in Frauenfeld in den Wahnsinn

Es wurden verschiedene Erklärungen in Aussicht gestellt.

Ein dumpfes, regelmässiges Klopfen hält seit über einer Woche eine Nachbarschaft in Frauenfeld TG auf Trab. Gemäss einer Anwohnerin könne man das Geräusch in Gebäuden hören, nicht aber draussen. Ein Beitrag in einer örtlichen Facebook-Gruppe löste eine Diskussion aus über den Ursprung des Klopfens. «In meinem Treppenhaus hört man es gut», schreibt ein User. Er vermutete, dass das Geräusch von einer defekten Umwälzpumpe stammt.