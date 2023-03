Kinostarts März 2023: «Dungeons & Dragons» – kann das Kult-Spiel als Fantasy-Film punkten?

Der Trailer zu «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves».

«Manta Manta» geht nach dreissig Jahren in die zweite Runde.

In einem Drama wird Kaiserin Sisi als Rebellin gezeigt.

«Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves»

In der Stadt Neverwinter ist nichts mehr so, wie es mal war: Als Edgin (Chris Pine) und Holga (Michelle Rodriguez) nach zwei Jahren aus dem Gefängnis kommen, müssen sie feststellen, dass ihr einstiger Freund Forge (Hugh Grant) auf die böse Seite gewechselt hat und nun über die Stadt herrscht.

Dazu kommt, dass Edgin seine Tochter Kira (Chloe Coleman) während seiner Haft in Forges Obhut gelassen hat. Mit der Hilfe von Holga und Xenk (Regé-Jean Page), Simon (Justice Smith) sowie Doric (Sophia Lillis) will Edgin Kira in Sicherheit bringen und Neverwinter vor dem Bösen retten.