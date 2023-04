Ski Alpin: Aline Danioth will weiter kämpfen

1 / 3 Aline Danioth hat schon vier Kreuzbandrisse hinter sich. freshfocus An der WM in Méribel brillierte sie noch. freshfocus Nun muss sie pausieren. freshfocus

Darum gehts Aline Danioth spricht über ihre schwierige Zeit nach dem Kreuzbandriss.

Die 24-Jährige hat sich das Band schon zum vierten Mal gerissen.

Aufhören will sie aber nicht.

Anfang März riss sich Aline Danioth zum vierten Mal in ihrer noch jungen Karriere das Kreuzband. Wir haben das Ski-Ass in Engelberg zum Interview getroffen.

Aline Danioth, vor gut fünf Wochen gab es die Diagnose Kreuzbandriss. Wie geht es Ihnen mittlerweile? Konnten Sie es schon etwas verdauen?

Es ist ein langer Prozess und schon schlimm für mich. Ich weiss, dass es viel grösseres Leid gibt im Leben und versuche alles zu relativieren. Aber letztlich bleibt es für mich persönlich einfach schlimm. Ich habe Glück, dass ich so viele gute Leute um mich herum habe. Dann ging es mir gleich besser. Mein zweitgrösstes Glück ist, dass ich eine positive Person bin. Vielleicht habe ich ja wohl nicht das stärkste Kreuzband (lacht), aber ich habe eine Positivät, die auch ein Geschenk ist. Das hilft mir schon sehr.

Sie haben auf Instagram von einem Albtraum und viel Dunkelheit in sich gesprochen. Konnten Sie das Licht wieder finden?

Die Dunkelheit ist noch immer etwas vorhanden. Vor allem wenn es um die Gesamtsituation geht. Ich wollte im Sommer zum Beispiel viel klettern, doch das kann ich nicht - dann ist es wieder dunkel. Ich habe aber probiert, so viel Licht wie möglich wieder in mein Leben zu lassen.

Wie sehen nun die nächsten Wochen bei dir aus?

Seit dieser Woche sind meine Krücken wieder weg. Das ist ein grosser Schritt. Jetzt ist etwas Aufbau angesagt, dann gehe ich weg und im Juni ist der OP-Termin. Danach beginnt es mit der Reha.

Wohin geht es?

Ein Roadtrip mit einer Freundin in den USA ist geplant. Das ist auch etwas, was Licht reinbringt. Schon bei der Planung hatte ich Freude. Ich habe schon im Spitalbett geschaut, was man machen kann. Mein Gotti wohnt in den USA, wir können ihren Bus nehmen und dann bis nach LA reisen. So für gut drei Wochen.

Hand aufs Herz, gab es nie den Gedanken an einen Rücktritt?

Für mich persönlich war es beim dritten Kreuzbandriss schlimmer. Dieser passierte direkt nach der harten Reha. Da war der Gedanke da, doch ich habe mir Zeit genommen und dann gemerkt, dass ich weiterhin Skifahren möchte. Deshalb war das dieses Mal nicht so ein Thema.

Warum wollen Sie trotzdem weitermachen?

Wenn ich nicht die Passion fürs Skifahren hätte, würde ich das schon lange lassen. Es ist harte Arbeit. Aber Erlebnisse wie der sechste Platz an der WM sind Momente, die mir so viel geben und wofür ich lebe. Ich will auch nicht so aufhören. Ich will selber entscheiden wann und wie.



Gab es Ärzte, die Ihnen davon abgeraten haben?

Ich habe bewusst mehrere Meinungen eingeholt. Mir ist die Gesundheit wichtig und ich will auch mit 40 noch Skifahren und meine Hobbys ausüben können. Kein Arzt hat mir dazu geraten. Doch sie hätten es aber auch verstanden, wenn ich aufgehört hätte.

Wie haben eigentlich die anderen Fahrerinnen reagiert?

Ich habe extrem viele positive Nachrichten bekommen. Das hat mich sehr überrascht. Viele haben angerufen und gesagt, bitte hör nicht auf. Ich habe auch mit Österreicherinnen, die viel verletzt waren, viel telefoniert. Das war auch hilfreich für mich.

Warum überrascht? Gab es auch negatives Feedback?

Ja, das gab es. Ich verstehe es auch auf eine Art. Wenn jemand nicht so eine Passion im Leben hat, kann man das vielleicht nicht nachvollziehen. Jeder soll denken was er will.

