Corona im Kopf : Dunkle Gedanken in der Corona-Krise – so stehst du das durch

In diesen besonderen Zeiten kann es jedem von uns passieren, die Lebenslust zu verlieren. Der Arzt Sebastian Olbrich erklärt, was dir dagegen helfen könnte.

Die Corona-Einschränkungen können dir zusetzen. Und weil niemand weiss, wie lange das so weitergehen wird, kann man schnell die Hoffnung verlieren.

Immer mit Maske und immer auf Abstand – da kommt oft keine gute Stimmung auf. Die Einschränkungen der Corona-Krise setzen uns allen zu. Und weil niemand weiss, wie lange das noch so weitergehen wird, kann man schnell die Hoffnung verlieren.

Wähle eine Vertrauensperson

Wenn dich solche Gedanken quälen, dann überlege dir, wem du davon erzählen kannst. Dabei spielt es keine Rolle, ob es dein Vater, deine Freundin oder dein Berufsbildner ist. Bei welcher Person fühlst du dich am wohlsten? Die Person wird dir bestimmt zuhören.

Du bestimmst die Art des Gesprächs

Es fällt dir schwer, im direkten Kontakt mit deiner Vertrauensperson über deine Gedanken zu reden? Dann ruf die Person an, oder erzähle es ihr via Skype oder Zoom. Oder schreibe ihr einen Brief.