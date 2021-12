Sonnenbrille im Winter: Darum ist sie so wichtig

An brennenden Sommertagen verlässt die Sonnenbrille fast nie ihren Platz auf der Nase. Aber auch im Winter sollte sie deine ständige Begleiterin sein. Katja Meyer, Augenoptikerin und Pressesprecherin bei Fielmann, erklärt im Interview, welche Menschen besonders empfindlich auf die Sonnenstrahlung reagieren und wieso der Sonnenschutz für die Augen im Winter so wichtig ist.

Katja Meyer: Damit die Augen vor der UV-Strahlung geschützt sind, sollte man auch im Winter an sonnigen Tagen eine Sonnenbrille tragen. Das gilt besonders für Kinder, ältere Menschen, Personen mit hellen Augen sowie Auto- und Skifahrer.

Im Alter wird man lichtempfindlicher, weil die Farbpigmente in den Augen abnehmen. Kinderaugen sind noch empfindlicher und lichtdurchlässiger als die von Erwachsenen, da sich der natürliche Eigenschutz durch die Augenpigmente erst mit zunehmendem Alter entwickelt.

Und was hat es mit der hellen Augenfarbe auf sich?

Menschen mit blauen oder grünen Augen neigen generell zu einer höheren Lichtempfindlichkeit als Menschen mit dunkleren Augen. Dies liegt daran, dass sich bei einer hellen Augenfarbe weniger Pigmente im Auge befinden und dadurch mehr Sonnenlicht in das Auge gelangen kann.

Ist es wirklich so, dass die Reflektion der Sonne im Schnee besonders schlecht für die Augen ist?

Da der Schnee die Sonne und die UV-Strahlung reflektiert, kann er so sonnenbrandähnliche Verletzungen an den Augen verursachen. Schnee wie auch Wasser verdoppeln durch die Reflexion die Dosis des UV-Lichts, denn die Strahlung wie auch das sichtbare Licht werden vom Schnee bis zu 95 Prozent reflektiert. Auch Spiegelungen auf dem Wasser, am Sandstrand oder als Reflexion auf hellem Papier beim Lesen im Freien können die Belastung um bis zu 70 Prozent erhöhen.