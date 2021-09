«Mooning» - Duo streckt Autofahrern im Stau den blanken Hintern entgegen

«Mooning» im Reisecar: «Wir standen am Sonntag im Stau vor dem Gotthard als wir sahen, dass Jugendliche im rechts von uns fahrenden Reisecar an die Fenster klopften und nach Aufmerksamkeit heischten», so News-Scout D.A.* «Viele Leute sahen wegen des Lärms zum Bus hoch.» Auf den Bildern, die seine Frau aus dem Auto aufgenommen hat, strecken zwei Männer ihren blanken Hintern aus dem Rückfenster des Cars.

«Das ist eine Belästigung von Autofahrenden, eine Unverschämtheit», so der Leser. «Ich sass mit meinen Kindern im Auto, auch um uns herum seien viele Familien im Stau gestanden.» Er überlege sich jetzt eine Anzeige einzureichen. Ihn habe gestört, dass der Chauffeur des Fahrzeugs so getan habe, als würde er die Vorkommnisse im Bus nicht bemerken. «Der Busfahrer tat nichts, um die Jugendlichen aufzuhalten.»

Kein Einzelfall für Busunternehmen

Rechtlich droht den Männern nur eine Strafe, sollten sie eine Anzeige kassieren. So sagt Didier Page, Sprecher der Sicherheits- und Justizdirektion Freiburg: «Die Handlung könnte unter den Straftatbestand des Exhibitionismus fallen, einem Antragsdelikt.» In diesem Fall müsste die Beschwerde laut Page in dem Kanton eingereicht werden, in dem die Handlungen beobachtet wurden. «Die Justizbehörden dieses Kantons wären dafür zuständig, die Handlungen zu bewerten – unabhängig davon, ob sie verwerflich sind oder nicht.»