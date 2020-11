Stadt Zürich Durch Antanzen bestohlen – Polizei verhaftet 4 Männer

Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, konnte das Deliktsgut dem rechtmässigen Eigentümer wieder zurückgegeben werden.

Das verkehrsleere Central fotografiert waehrend der Corona-Pandemie am 17. April 2020 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler)

Kurz vor 22 Uhr klickten die Hanschellen beim Central im Zürcher Kreis 1. Zuvor hatten zivile Fahnder der Stadtpolizei Zürich ein Quartett beobachtet, das mit Antanzen mehrmals den Kontakt zu anderen Personen gesucht und so versucht hatte, diese zu bestehlen.

Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, konnte das Deliktsgut dem rechtmässigen Eigentümer wieder zurückgegeben werden. Sofort entfernten sich die Vier und verliessen das Niederdorf in Richtung Central. Dort hielten die Fahnder die Gruppe an und nahmen die Männer im Alter von 18, 27, 38 und 40 Jahren fest. Das Deliktsgut konnte dem rechtmässigen Eigentümer wieder zurückgegeben werden.