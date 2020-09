Leser-Reporter filmten den Polizeieinsatz nach den Schüssen in ihrem Quartier. Leser-Reporter

Darum gehts Im Juni 2019 wurde ein 29-Jähriger durch Schüsse im Kleinbasel verletzt. Der Schütze schoss auch auf einen zweiten Mann, verfehlte diesen aber.

Der mutmassliche Schütze, ein 32-jähriger Schweizer, muss sich nun vor dem Basler Strafgericht wegen versuchten Mordes verantworten.

Zwischen Opfer und Täter soll schon seit längerer Zeit ein Konflikt geschwelt haben. In der Anklage ist die Rede von verletztem Stolz.

Die Schüsse und Schreie hörte man in der ganzen Nachbarschaft. Am 22. Juni 2019 um 23 Uhr schoss in der Brombacherstrasse im Kleinbasel ein heute 32-jähriger Schweizer mehrfach auf zwei Männer. Ein Anwohner will damals fünf Schüsse gehört haben. Zwei 9-Millimeter-Patronen aus der Pistole trafen einen 29-jährigen Mazedonier im rechten und linken Unterschenkel. Während er getroffen zu Boden ging, versuchte sein Kollege zu entkommen und verschanzte sich zunächst hinter einem Auto.

«Als er durch das Autofenster schaute und sah, dass sich der Schütze mit gezogener Waffe auf ihn zubewegte, rannte er vorerst geduckt und dann aufrecht in Richtung Hammerstrasse davon», beschreibt die Anklageschrift der Basler Staatsanwaltschaft die dramatischen Momente. Der Beschuldigte habe dann einen ersten gezielten Schuss aus einer Distanz von mehreren Metern abgegeben. Er verfehlte. Auch ein zweiter Schuss auf den Fliehenden ging ins Leere.

«Allein Glück und Zufall geschuldet, traf im dynamischen Geschehen keiner der Schüsse, und es kam nicht zum vom Beschuldigten beabsichtigten Tod», heisst es in der Anklage. Die rücksichts- und gewissenlosen Schussabgaben hätten unmittelbar das Leben einer Vielzahl von Menschen gefährdet. Mehrere Restaurants, aber auch Parterrewohnungen hätten sich im kilometerweit reichenden Schusskanal der abgefeurten Kugeln befunden.

Mordgelüste wegen verletztem Stolz?

Der Schütze muss sich nun am Mittwoch wegen versuchten Mordes, mehrfacher Gefährdung des Lebens und Vergehen gegen das Waffengesetz vor dem Basler Strafgericht verantworten. Die Anklage offenbart nun auch das Motiv der Wildwest-Szene im Kleinbasel.

Demnach schwelte zwischen dem Beschuldigten und den Opfern schon seit längerer Zeit ein Streit. In der Anklage ist die Rede von verletztem Stolz. Der Beschuldigte wurde schon am 10. Juni vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen, nachdem es vor dem Club Moon beim Claraplatz zu einer Konfrontation kam. Der 32-Jährige bedrohte das spätere Opfer der Schiesserei mit einem Messer, eine zufällig anwesende Polizeipatrouille ging mit Pfefferspray dazwischen.

Mordversuch mit Vorsatz

Im Anschluss an diese misslungene Racheaktion besorgte er sich auf dem Schwarzmarkt eine 9-Millimeter-Pistole. Am Tatabend begab er sich – die wahrscheinlich durchgeladene Waffe im Hosenbund – zur Wohnadresse des Geschädigten. Unterwegs an der Brombacherstrasse kamen ihm sein Widersacher und dessen Begleiter entgegen. «Als sie aufeinandertrafen, zog der Beschuldigte plangemäss ohne grosse Worte die Waffe und gab aus einem Abstand von ca. ein bis zwei Metern vier Schüsse in kurzer Abfolge in Richtung der Beine seines überraschten Widersachers ab, der ohne jegliche Abwehrchance blieb.»

Die Staatsanwaltschaft wird ein Strafmass von mindestens fünf Jahren Gefängnis beantragen, weshalb der Fall von der Kammer des Gerichts beurteilt wird. Das Gericht muss auch zwei Vorstrafen beurteilen, deren Probezeit in die Tat fällt.