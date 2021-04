Der Beschuldigte muss sich am Mittwoch vor dem Kreisgericht St. Gallen verantworten.

Weil er sich mehrfach vor Lehrlingen entblösste und sie sexuell belästigte , muss sich ein Schreiner am Mittwoch vor dem Kreisgericht St. Gallen verantworten. Dem Beschuldigten (56) wird vorgeworfen, im November 2018 und im August 2019 mehrfach an seinem Arbeitsplatz onaniert zu haben im Wissen, dass der ihm zugeteilte Lehrling ihn dabei sehen konnte. Zudem soll er sich während der Arbeitszeit zwei Lehrlingen mehrfach mit offenem Hosenladen und teilweise mit heraushängendem Penis präsentiert haben.

Zum ersten Vorfall kam es laut Anklageschrift am 14. November 2018. Der Beschuldigte ging zusammen mit einem minderjährigen Lehrling auf eine Baustelle in Zürich. Während der Znüni-Pause habe der Lehrling seinen Znüni auf dem Beifahrersitz eines Lieferwagens gegessen. Der Beschuldigte ging laut Anklage in den Laderaum des Wagens, der unter anderem durch ein Sichtfenster von der Fahrerkabine aus einsehbar ist. Im Laderaum, bei offener Schiebetür, habe er sich auf dem Handy einen Porno angeschaut und sich dabei selbst befriedigt. Der Lehrling, der nicht damit rechnete, konnte ihn dabei sehen und hörte ihn gleichzeitig stöhnen.