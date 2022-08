Für 14- bis 27-Jährige: Durch den Test gefallen? Jetzt gibts eine Versicherung für Prüfungsgebühren

In dieser gibt es neu die Option «Aus- und Weiterbildung & Prüfungsschutz».

Studierende aufgepasst: Helvetia lockt mit einer neuen Option in der Reise-Versicherung.

Prüfungszeit ist Stresszeit. Wer die Tests verhaut, kann die Traum-Ausbildung oder das Lieblingsstudium nicht antreten oder fortsetzen. Nun bietet Helvetia ein neues Angebot für alle 14- bis 27-Jährigen an. In der Reise-Versicherung Assistance gibt es neu die Option, dass Helvetia bei einer durchgefallenen Prüfung die Wiederholungskosten übernimmt, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.