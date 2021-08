Hollywoodstar Lucas Hedges - «Durch die Pandemie konnte ich als Mensch wachsen»

Lucas Hedges (24) spielt in «French Exit» an der Seite von Michelle Pfeiffer (63).

Du hast ein Jahr nicht gedreht. Wo hast du deine kreative Energie in der Zeit hingesteckt? Ich habe versucht zu schreiben. Ich gehe viel spazieren und sitze am Meer. Das Wasser hilft mir dabei, Emotionen loszulassen. Ich habe auch ein paar Kurzfilme gedreht, aber nichts davon veröffentlicht.

Deine Figur in «French Exit» wirkt ein bisschen verloren. Hast du dich auch schon so gefühlt?

Ja, früher fehlte mir auch oft der Fokus. Ich habe mich oft nutzlos gefühlt, das habe ich mit der Figur gemeinsam. Das Schöne an meinem Leben heute ist, dass ich durch die Zeit der Pandemie gemerkt habe, was meine Bestimmung ist.