Widnau: Deshalb kam am Donnerstag der Rettungshelikopter

Am Donnerstagnachmittag, um 16.45 Uhr, hat sich an der Nöllenstrasse in Widnau SG ein Arbeitsunfall ereignet. Die anschliessende Bergung war für die Rettungskräfte sehr aufwendig. Der Unfall geschah, als ein 25-jähriger Mann in einem Silo arbeitete, wobei er das Gleichgewicht verlor und mit dem Rücken gegen die Griffe einer Metalltür stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt.