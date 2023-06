GADMERTAL: Neue Trifthütte der SAC soll 2025 eröffnet werden

Die SAC hat nun ein Projekt für den Neubau der 2021 in einer Lawine zerstörten Trifthütte gewählt. So soll die neue Trifthütte nach Abschluss der Bauarbeiten 2025 voraussichtlich aussehen.

Die Ateliergenossenschaft Werkgruppe AGW in Bern gewann nun die Ausschreibung mit ihrem Projektentwurf, wie die SAC in einer Medienmitteilung schreibt. Die neue, zweistöckige Hütte werde mit einer Solaranlage auf dem Dach betrieben und im Winter mit Holz geheizt. 60 Personen sollen einen Schlafplatz finden.

Klimawandel stellt neue Herausforderungen an Berghütten

«Ski- und Bergtouren werden noch lange attraktiv und möglich sein»

Braucht es denn überhaupt noch eine weitere Hütte in den Schweizer Alpen? «Ski- und Bergtouren werden hier noch lange attraktiv und möglich sein», so Bürgi. «Die Unterkunft im Tarifgebiet bleibt also sehr wichtig und so ist auch der vier Millionen teure Neubau sinnvoll.» Da die SAC normalerweise ihre Hütten umbaue oder erweitere, sei dieses Projekt kostenintensiver, so der Architekt. Die Überreste der alten Hütte werden zudem abgebaut und teilweise im Neubau integriert. «Wir wollen das Material so gut es geht weiterverwenden.»