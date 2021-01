So werden in den Impfzentren keine Impfdosen verschwendet.

Impfdosen werden in den Kantonen an Nicht-Risikopatienten verimpft, wenn sie übriggeblieben sind.

Übriggebliebene Impfdosen werden von den Kantonen an Impfwillige abgegeben.

Im Kanton Thurgau liess sich der südafrikanische Milliardär Johann Rupert vor dem offiziellen Impfstart gegen Covid-19 impfen. Der 70-jährige Besitzer der Hirslanden-Gruppe konnte sich so einen Vorrang gegen über den effektiven Risikopatienten verschaffen. Laut Rupert hatte sich auch ein Freund von ihm bereits impfen lassen, der ist erst 55 Jahre alt . Doch wie ist es möglich, dass unter 75-Jährige bereits eine Impfdosis bekommen haben?

Bei den Kantonen gilt: Zuerst sollen Senioren ab 75 Jahren und Personen mit chronischen Erkrankungen geimpft werden. Doch gibt es ein Impf-Schlupfloch, wie der « Tages-Anzeiger » am Montag schreibt.

Demnach bleiben in den Impfzentren immer wieder Dosen übrig. Entweder weil noch etwas Impfstoff in der Ampulle geblieben ist oder weil eine angemeldete Person nicht zum Impftermin erschienen ist. Aufgrund der heiklen Lagerung des Impfstoffes kann er nicht lange aufbewahrt werden und muss dann schnellstmöglich verimpft werden.

Kantönli-Geist auch bei Jokerliste für Impfungen

Eine Umfrage der Zeitung zeigt, dass die Kantone bei übriggebliebenen Impfdosen sehr unterschiedlich vorgehen. Der Kanton Thurgau zum Beispiel, wo sich auch Rupert impfen liess, führe seit Dezember eine Liste mit Personen, die gern geimpft werden möchten. Diese hatten sich noch vor dem Impfstart per Corona-Hotline beim Kanton gemeldet. Laut Kantonssprecher Thomas Walliser Keel müssen diese Personen nicht zwingend 75 Jahre alt sein oder an einer chronischen Krankheit leiden.

Nach Möglichkeit werde gemäss den BAG-Kriterien geimpft, so Walliser Keel. «Es gibt aber aufgrund der Verfügbarkeiten hier auch Ausnahmen. Oberste Priorität ist, dass keine Impfung verworfen werden muss.»

Diese Personen werden jeweils zwischen 18 und 19.30 Uhr telefonisch kontaktiert und haben dann 60 Minuten Zeit, um im Impfzentrum in Frauenfeld zu erscheinen. Täglich werden so an drei bis vier Personen übriggebliebene Dosen verimpft.