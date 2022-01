Muttenz BL – Durch so eine Essensklappe entkam ein Häftling aus seiner Zelle

Indem er sich durch die Essensklappe seiner Zellentür zwängte, konnte ein Mann im März 2021 in den Gang des Untersuchungsgefängnisses in Muttenz BL gelangen. Dort zwang er eine Betreuerin, zwei weitere Insassen zu befreien, befreite selber einen dritten und sperrte die Frau schliesslich in eine Zelle. Trotz Schlüsseln in der Hand kamen die vier Ausbrecher aber nicht weiter und ergaben sich schliesslich der Polizei.