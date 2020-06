Bei Übung in Unterägeri ZG

Feuerwehrmann in kritischem Zustand ins Spital geflogen

Bei den Vorbereitungen für eine Feuerwehrübung verletzte sich ein 36-jähriger Mann erheblich. Er wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Am Dienstagabend kurz nach 19.30 Uhr haben in Unterägeri zwei Feuerwehrmänner eine Übung vorbereitet.

Am Dienstagabend kurz nach 19.30 Uhr haben in Unterägeri zwei Feuerwehrmänner eine Übung vorbereitet. Dabei gab es aus noch unbekannten Gründen eine Stichflamme. Wie die Zuger Strafverfolungsbehörde mitteilt, verletzte sich ein 36-jähriger Feuerwehrmann erheblich und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug mit einem Helikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen. Er soll sich in kritischem Zustand befinden.