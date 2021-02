Im Oberstufenschulhaus Engelwies in St. Gallen und im Unterstufenschulhaus Wis der Schulgemeinde Wattwil-Krinau fanden letzte Woche Ausbruchstestungen statt. Die Resultate liegen nun vor, sechs Schüler sind mit Mutationen infiziert.

Kanton St. Gallen : Durch Tests sechs mutierte Coronafälle an Schulen isoliert

1 / 4 Vier Schüler des Schulhauses Engelwies wurden positiv auf Corona getestet und in Isolation gesetzt. Stadt St. Gallen Im Schulhaus Wis wurden bei gut 190 Schülerinnen und Schülern sowie beim gesamten Personal Proben entnommen. In 16 Schülerproben konnte das Coronavirus nachgewiesen werden. schulewattwil.ch Bei insgesamt sechs Schülern wurden mutierte Coronaviren festgestellt. Stadt St. Gallen

Darum gehts In zwei St. Galler Schulhäusern wurden Coronafälle bekannt.

Darauf wurden Tests durchgeführt, über 350 Schüler und Lehrer wurden getestet.

Insgesamt 20 Schüler wurden positiv getestet, bei sechs wurde eine mutierte Variante festgestellt.

Von einem Ausbruchsgeschehen ist nicht die Rede.

Im Schulhaus Engelwies in der Stadt St. Gallen wurden insgesamt 168 Proben entnommen. Vier Schülerinnen und Schüler wurden positiv auf das Coronavirus getestet und in Isolation gesetzt. Bei allen vier Jugendlichen konnte die Mutation aus Südafrika nachgewiesen werden, teilen die St. Galler Behörden mit. Aufgrund dieser Resultate wurden zwei Klassen sowie die engen Kontaktpersonen in Quarantäne gesetzt. Bei sämtlichen getesteten erwachsenen Personen war das Ergebnis negativ.

Im Schulhaus Wis wurden bei gut 190 Schülerinnen und Schülern sowie beim gesamten Personal Proben entnommen. In 16 Schülerproben konnte das Coronavirus nachgewiesen werden. Bei zwei Schülerinnen und Schülern sei die Mutation aus Südafrika festgestellt worden. Alle 16 Kinder befinden sich laut der Medienmitteilung in Isolation und die engen Kontaktpersonen sowie zwei Klassen in Quarantäne. Sämtliche Proben beim Personal ergaben auch beim Schulhaus Wis einen negativen Befund.

Kein Ausbruchsgeschehen

Das Infektionsgeschehen an den beiden Schulen liege im Rahmen der Infektionen in der Gesamtbevölkerung. Ein Ausbruchsgeschehen könne an diesen Schulen nicht nachgewiesen werden.