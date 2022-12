US-Forscher melden Durchbruch in der Fusionsforschung

Wissenschaftlern in den USA soll es nun erstmals gelungen sein, eine Fusionsreaktion zu erzeugen, die einen Netto-Energiegewinn bringt.

Die Wissenschaft der Kernfusion beruht auf der Verschmelzung zweier Atome mit unglaublich hoher Geschwindigkeit und der Umwandlung der Energie aus dieser Reaktion in Elektrizität.

Fusionsanlagen sollen dereinst die Reaktion nachbilden, mit der unsere Sonne Energie und damit grosse Mengen an CO2-freiem Strom erzeugt. (Im Bild: eine Forschungsanlage in Deutschland)

Das Energieministerium der Vereinigten Staaten will am Dienstag einen Forschungsdurchbruch bekannt geben: Es sei Wissenschaftlern zum ersten Mal gelungen, eine Fusionsreaktion zu erzeugen, die einen Netto-Energiegewinn bringe – ein wichtiger Meilenstein in dem jahrzehntelangen, milliardenschweren Bestreben, eine Technologie zu entwickeln, die unbegrenzte, billige und saubere Energie liefern soll.