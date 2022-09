Recolony: Zürcher Start-up kämpft mit Darmbakterien gegen den Krebs

Die Forschung für das Projekt startete am Universitätsspital Zürich.

Das Zürcher Start-up will Kapseln mit Darmbakterien entwickeln, die man in der Krebstherapie einsetzen könnte.

Die Universität Zürich spricht vom «Breakthrough of the Year».

Ein Start-up aus Zürich kämpft dagegen an und will den Krebs mit Darmbakterien besiegen.

In der Schweiz erkranken jedes Jahr rund 43’500 Menschen an Krebs.

Krebs ist in der Schweiz bei Frauen zwischen 25 und 84 Jahren und bei Männern zwischen 45 und 84 Jahren die häufigste Todesursache, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass bis 2030 rund 21,6 Millionen Menschen an Krebs erkranken werden.

Die Molekularbiologin Ana Montalban-Arques kämpft nun dagegen an und hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Sie will den Krebs mit Darmbakterien besiegen – möglichst ohne Nebenwirkungen. Die Chefin des Zürcher Biotech-Start-ups Recolony forscht an einer Krebstherapie, die international bereits für Furore sorgt.