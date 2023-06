Zürich: Abzocke bei Wohnungssuche

G. (44) und seine Freundin suchten ein ganzes Jahr lang verzweifelt eine neue Wohnung in Zürich. Dann endlich bot sich ihnen eine vielversprechende Chance, ein gemeinsames Zuhause zu finden: «Ein Paar wollte uns bei seiner Verwaltung als Nachmieter empfehlen», erzählt der 44-Jährige. Die Übernahme der Wohnung war jedoch an eine Bedingung geknüpft: «Das Paar wollte uns das Bewerbungsformular erst geben, wenn wir ihnen einen Teil der Möbel abkaufen und die Kosten an kleinen Umbauarbeiten in Küche und Bad übernehmen würden.»