Vermieter reduzieren Heiztemperaturen – das sagt die Community

Laut Leserin Monika (30) ist dies kein Einzelfall. Ihr Heizungsmonteur habe darüber geplaudert, dass er in letzter Zeit viele Aufträge von Verwaltungen habe: «Er erzählte, dass er in vielen Häusern jetzt die Heiztemperaturen direkt im Keller beschränkt – ohne dass die Mieterinnen und Mieter das mitbekommen», so die St. Gallerin. Trotz des Besuchs des Monteurs friert Monika, die an Rheuma leidet, nachts weiterhin. Auch die Verwaltung von Gina (48) stelle nachts Heizungen aus, sagt die Zürcherin. Eine einwöchige Temperaturmessung der Verwaltung habe eine Durchschnittstemperatur von 19 Grad ergeben. «Aber anstatt die Heizung einzustellen, hat mir der Hauswart einfach einen zweiten Elektroofen gebracht», sagt die 48-Jährige.

«Zieht euch wärmer an, trinkt Tee»

Heizen, weniger heizen, was ist zu kalt, was ist tolerierbar? Darüber diskutiert die Community in der Kommentarspalte rege:



«Ich habe meine Heizung gar noch nicht an. Was machen diese Menschen denn im Winter?» kommentiert princessayana. User Lupa3 sieht dies ähnlich: «Es ist noch nicht mal Winter und die Leute jammern schon. Zieht euch wärmer an, trinkt Tee.» Und auch User Mazzi findet: «Das ist doch nicht schlimm, mit 19 Grad lebt es sich sehr gut.» – «Frostig wird es meines Erachtens erst unter 0 Grad Celsius. Verbringt mal eine Nacht auf der Parkbank im Winter, dann wisst ihr, was Frieren bedeutet», so meineMeinung1.