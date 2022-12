Zürcher DJ Gil Glaze schwärmt von Europa-Tour mit The Chainsmokers

1 / 6 Drei Wochen tourte der Zürcher DJ Gil Glaze mit The Chainsmokers durch Europa. Deni Kekura Bei starken Kurven sei es auch passiert, dass sie aus dem Bus-Bett gefallen seien. Deni Kekura «Jeder Moment war ein wahr gewordener Traum», sagt Gil rückblickend. Deni Kekura

Darum gehts Im November tourte der Zürcher DJ Gil Glaze mit dem US-Musik-Duo The Chainsmokers als Opening-Act durch Europa.

Damit ging für den 28-Jährigen ein Lebenstraum in Erfüllung.

Eines seiner Highlights: Er chillte mit dem niederländischen Star-DJ Martin Garrix (26) im Backstage.

Bereits als kleiner Bub hat Gil Glaze davon geträumt, einmal auf Bustour zu gehen. Diesen Wunsch kann der Zürcher DJ nun für sich abhaken. Fast einen Monat tourte er mit dem US-Musik-Duo The Chainsmokers als Opening-Act quer durch Europa. «Es war die schönste Erfahrung meines Lebens», schwärmt der 28-Jährige rückblickend und ergänzt: «Ich bin so glücklich wie nie zuvor und gleichzeitig unglaublich dankbar, dass ich das alles in einem so jungen Alter erleben durfte.»

Allerdings war es um einiges anstrengender, als zuvor erwartet: «Ich musste während drei Wochen mit wenig Schlaf auskommen und bin jeden Tag in einer anderen Stadt aufgewacht.» Zudem seien die Duschen an den Veranstaltungsorten nicht immer besonders sauber und vornehm gewesen.

Sex, Drugs and Rock’n’Roll

Dass die Jungs nicht viel zum Schlafen gekommen sind, liegt wohl nicht zuletzt daran, dass regelmässig nach den Gigs gefeiert wurde. Doch Nächte getreu dem Motto «Sex, Drugs and Rock’n’Roll» habe es nicht gegeben. «Ich denke, die Zeiten haben sich geändert», meint Gil und beteuert: «Ich war immer der Erste, der zurück im Bus war.» Auch habe es keine One-Night-Stands gegeben, da alle in der Truppe in festen Händen seien. «Dafür gab es umso mehr Videoanrufe nach Hause.»

Die Zeit, die er mit Andrew Taggart (32) und Alex Pall (37) im Bus verbringen konnte, sei für ihn unvergesslich, da sie sich noch näher gekommen seien. So habe der DJ auch rasch feststellen müssen, dass die beiden keine Frühaufsteher sind und Lärm am Morgen hassen. Abgesehen davon seien sie «immer positiv und behandeln alle gleich, was bei ihrem Niveau schon erstaunlich ist», meint der Musiker erstaunt und fügt an: «Ich habe viele DJs getroffen, die viel kleiner sind als sie, sich aber unfreundlich verhalten.»

Martin Garrix ist nun ein Insta-Freund

Eines seiner Highlights der Tour war definitiv das Zusammentreffen mit dem Star-DJ Martin Garrix (26). «Ich habe mit ihm Backstage gechillt und wir haben uns die The-Chainsmokers-Show zusammen aus der Lichtkabine angesehen.» Der Holländer habe ihn noch von einem früheren Auftritt erkannt. «Damit habe ich nicht gerechnet, da wir uns kennengelernt hatten, noch bevor er gross wurde», so Gil. Zudem würden sich die beiden nun auch auf Instagram gegenseitig folgen. Nach der Show ging es noch so wild zu und her, dass Andrews Shirt gar zerrissen wurde. Allgemein sei der Zürcher in den letzten Wochen vielen interessanten Persönlichkeiten begegnet, was er besonders schätzt.

Inzwischen ist er wieder daheim und kann für sich überglücklich sagen: «Ich habe jetzt fast alles abgehakt, was auf meiner beruflichen Traumliste stand.» Nun wolle er sich wieder seiner eigenen Musik widmen und für einen Hit in der Schweiz sorgen. Für den Sommer strebt er Gigs auf Ibiza und am Tomorrowland-Festival an.