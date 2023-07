Zürich: Dutzende Boote am Züri-Fäscht-Feuerwerk – «Es war noch nie so voll»

1000 Schüsse und 8000 Effekte pro Minute – beim Züri-Fäscht-Feuerwerk am Freitagabend zogen die Pyrotechniker auf 18 Schiffen und fünf Flossen alle Register. Auf dem Zürichsee waren sie aber nicht allein: Hunderte Personen strömten in ihren Booten ins Seebecken, um das Feuerwerk aus einer etwas anderen Perspektive erleben zu können. So auch Cris (32), Jess (31) und Angeline (29), die fürs Züri Fäscht eigens beim Bootsvermieter «Blauer Peter» ein Boot gemietet hatten. «Es ist einfach ein eigener Vibe», sagt dazu Jess. «Es ist einfach toll, das Züri Fäscht vom Wasser aus zu erleben – ohne die zahlreichen Menschenmassen an Land.»