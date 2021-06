11’000 Blitze : Über 30 Feuerwehreinsätze nach heftigen Gewittern

Nach ausserordentlich warmen Tagen mit viel Sonnenschein macht das Wetter wieder kehrt. Am Freitagabend zogen die ersten Gewitter über die Schweiz.

Heftige Gewitter mit Niederschlag, Donner, kräftigem Wind und teils Hagel sind am Freitagabend über Teile der Schweiz gezogen. Wegen überschwemmter Keller und auf Strassen gestürzter Bäume standen dutzende Feuerwehren im Mittelland im Einsatz.

Mehrere Gewitterzellen zogen am Abend von Westen her über das Land. Von starken Regengüssen betroffen waren etwa der Kanton Bern, der Jura, aber auch die Innerschweiz und das Baselbiet, Zürich sowie Teile der Ostschweiz. Der private Wetterdienst Meteonews registrierte bis am späten Abend über 11'000 Blitze.