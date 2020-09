Ein Jahr ist es her, dass ein Zugbegleiter in Baden in eine Tür eingeklemmt und zu Tode geschleift wurde. 36 Fälle, in denen sich sich eine Person aufgrund einer SBB-Zugtür verletzte, wurden dem Bundesamt für Verkehr (BAV) seit da gemeldet. Die Betroffenen mussten sich wegen Prellungen, Schürfungen oder Folgen von Stürzen zum Arzt begeben. Das berichtet das SRF.