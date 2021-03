Als gäbe es kein Corona: In einem Video eines News-Scouts ist zu sehen, wie sich in Adelboden-Lenk BE Dutzende Skifahrer das Feiern nicht verbieten lassen wollen. Am 7. März hätte in der Gran Masta Bar eigentlich die jährliche Oldschool-Party stattfinden sollen. Bei den Touristen ist die Retro-Party mit Skianzügen und Frisuren aus den 80ern sehr beliebt. Doch dieses Jahr mussten die Veranstalter die Party streichen. «Wegen Covid-19 Massnahmen leider abgesagt», heisst es auf der Webseite.