Feiertag in Meron : Dutzende Verletzte nach Einsturz von Tribüne in Israel

Während eines jüdischen Feiertages ist es im Norden von Israel zu einem Unglück gekommen. Das ganze Ausmass ist noch nicht bekannt.

Beim Einsturz einer Tribüne bei einem jüdischen Fest im Norden Israels sind Medienberichten zufolge Dutzende Menschen verletzt worden. Demnach gab es mindestens 15 Schwerverletzte in dem Ort Meron. Die Polizei nannte zunächst keine konkreten Zahlen. Polizisten und Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten, wie eine Polizeisprecherin am frühen Freitagmorgen sagte. Berichten zufolge wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Polizei sperrte die Zufahrtsstrassen ab.

Medienberichten zufolge hatten Tausende Ultraorthodoxe in Meron den jüdischen Feiertag Lag Baomer begangen. In sozialen Netzwerken war vor dem Unglück in Videos zu sehen, wie die Menschen sangen, tanzten und hüpften.